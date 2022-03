«Joachim est le pouvoir silencieux derrière Selah Sue»

Jusqu’ici, on a peu parlé de Joachim Saerens qui, en plus d’être le père de vos enfants, est votre complice musical depuis le début…

Il est tellement important. Il est le pouvoir silencieux derrière Selah Sue. Vraiment. J’ai commencé à tourner à 21 ans, dans le monde entier. Je ne l’aurais pas fait sans lui à mes côtés. Il est mon ancre, que je sois up ou down. En plus de ça, c’est un incroyable musicien. Sur ce disque, il m’a nourrie de bonnes musiques. C’est un musicien de jazz. Il m’a fait découvrir tant de choses. Et c’est un bon père !

C’est une chance…