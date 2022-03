Froome retrouve enfin le dossard

Le Britannique lance sa saison ce mardi sur la Coppi Bartali. À trente-six ans, motivé comme un cadet, l’ancien quadruple vainqueur du Tour y croit toujours même s’il a dû reporter sa rentrée à cause d’un genou récalcitrant.

Il devait théoriquement effectuer sa rentrée sur les routes de Paris-Nice mais son nom a finalement sauté de la liste des engagés, sans, du reste, provoquer le moindre émoi. Son premier dossard, Chris Froome l’épinglera à la semaine Coppi Bartali, qui s’élance ce mardi depuis Riccione, sur la côte Adriatique. L’épreuve italienne de cinq jours rassemble, d’ailleurs, un plateau étoilé avec Vincenzo Nibali, Geraint Thomas mais aussi Mathieu van der Poel qui a montré l’étendue de son talent ce samedi à Sanremo, Marc Hirschi tout frais lauréat du « Per Sempre Alfredo » ou Cian Uijtdebroeks, enfin débarrassé de la salmonelle et du Covid. Et donc, Chris Froome.