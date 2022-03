Pourquoi les vacances des Belges risquent de coûter plus cher que prévu

Premières vacances d’été de l’après-Covid. L’engouement des candidats au départ rejoint 2019, année de tous les records. C’est un petit raz-de-marée. Mais tous les hôtels n’ont pas rouvert dans les destinations préférées des Belges, la place dans les avions risque d’être comptée et la hausse des factures énergétiques en Belgique peut dissuader et inciter à rester prudent.

Ne tardez pas, il risque de ne pas en avoir pour tout le monde ! En marketing, c’est la phrase idéale qui augure les bonnes affaires à réaliser quand la demande dépasse l’offre. Pour les vacances d’été, les premières « grandes vacances » hors Covid, on en est presque là. Pour les voyages dans le pourtour méditerranéen, il risque d’y avoir des problèmes de capacité. Des risques seulement puisqu’il reste plus de trois mois avant juillet et que les choses peuvent s’arranger mais ce n’est pas certain.