Center Parcs: «Le covid a clairement modifié notre clientèle»

A Vielsalm, le vaste complexe du Center Parcs Les Ardennes qui s’étend sur 35 hectares, avec ses 350 cottages et ses 1.700 lits, a de quoi accueillir du monde dans les semaines et mois à venir. Un site qui a été complètement rénové entre 2017 et 2018, avec 40 millions d’euros d’investissements.

Pour l’heure, les réservations vont bon train, après une année 2021 exceptionnelle. « Nous avons eu l’an passé un taux record d’occupation, même mieux qu’en 2020, qui ne s’était plus vu chez nous depuis 20 ans », se réjouit Damien Wibin, general manager du seul Center Parcs construit en Wallonie, les trois autres structures étant situées en Flandre tout comme deux Sun Parcs à la Côte.