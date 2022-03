Anderlecht a perdu gros mais ne rend pas les armes

Défait pour la sixième fois de la saison en championnat, le RSCA a vu l’Antwerp et Gand lui passer devant à deux journées de la fin de la phase classique. Un scénario catastrophe pour les Mauves dont le moral était au beau fixe. Jusqu’au but de Tissoudali...

Un coup de massue. Battu à Gand sur un but de Tissoudali et une inspiration de Kums, Anderlecht a fait une très mauvaise affaire dans la course au top 4. En l’espace d’un week-end, les hommes de Vincent Kompany sont passés du podium à la cinquième roue du carrosse. Alors qu’il ne reste que 180 minutes en phase classique. Le coup est d’autant plus rude que l’optimisme était à l’ordre du jour dans les rangs bruxellois eu égard aux performances des dernières semaines.

Désormais, le Sporting n’a plus son sort entre les mains et devra compter sur un faux pas de l’Antwerp ou de Gand. Avant cela, il faudra d’abord se remettre de cette sixième défaite en D1A. Ce ne sera pas simple tant les esprits mauves ont été touchés par le scénario de dimanche. Pourtant, malgré une situation délicate, Anderlecht a encore quelques cartouches à faire valoir.