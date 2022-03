USA: la Fed prête à relever ses taux "plus agressivement" si nécessaire (Powell)

"Si nous concluons qu'il est approprié d'agir plus agressivement en augmentant les taux directeurs de plus de 25 points de base lors d'une réunion ou de plusieurs réunions, nous le ferons", a déclaré Jerome Powell lors de la conférence annuelle de la National Association for Business Economics (NABE).

La Fed a relevé mercredi ses taux directeurs, pour la première fois depuis 2018, afin de lutter contre la forte inflation. Elle a opté pour une première hausse modérée, d'un quart de point de pourcentage, et non d'un demi-point directement, ce qui aurait été un mouvement inhabituellement rapide.