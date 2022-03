Les transferts de données «boîteux» de Proximus à sa filiale américaine, TeleSign

Les données des appels internationaux des clients de Proximus sont transférées à sa filiale américaine, via son autre filiale, Bics. Objectif : fournir un « score de réputation » pour les grandes plateformes digitales (comme Microsoft). Un transfert de données vers les Etats-Unis non autorisé. Voire illégal, selon plusieurs experts.

Proximus transfère-t-il et traite-t-il illégalement, via ses filiales internationales Bics et TeleSign, les données à caractère personnel de ses clients ? La question est clairement posée par plusieurs experts en RGPD, jusqu’aux services juridiques internes de l’opérateur qui, selon nos informations à plusieurs sources, s’en étaient émus auprès du top management. « Ils avaient hurlé pour qu’ils ne le fassent pas, soulignant que c’était archi-boîteux… ».