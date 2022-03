Faites comme si de rien n’était

Le milieu du foot a-t-il à ce point la mémoire courte ou ne veut-il rien voir et ne rien savoir ? La question mérite d’être posée à l’aune d’une initiative surprenante de la part de l’Antwerp : mettre sous contrat Marc Overmars quelques semaines à peine après que l’ancien directeur sportif de l’Ajax a été emporté par la tempête #Me Too. Auteur de comportements inappropriés envers des membres féminins du personnel du club le plus titré des Pays-Bas, l’ancien international a été poussé sur-le-champ vers la sortie une fois les faits avérés et surtout reconnus par l’intéressé.

À peine une quarantaine de jours plus tard, sa traversée du désert prend déjà fin. Un coup sous la ceinture envers l’éthique, si l’on osait une expression aussi déplacée que ne l’est l’initiative de Paul Gheysens, le patron de l’Antwerp, aveuglé par ses ambitions de rendre au matricule 1 la place de Nummer één du foot belge qu’il revendique haut et fort.