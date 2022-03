Taylor Fritz relance le rêve américain

Et dire que pour un peu, cette finale d’Indian Wells a failli ne jamais exister ! Tommy Haas, le directeur du tournoi californien, avait prévenu Jim Courier (consultant TV) de prendre ses affaires au cas où il faudrait disputer une exhibition à la place…

Rafael Nadal se plaignait du pectoral gauche depuis les demi-finales et sa victoire des générations contre Alcaraz (pas certain que le Majorquin aux 20 succès en 2022 aurait joué si ce n’était pas pour un titre) alors que Taylor Fritz avait dû quitter son échauffement du matin, après avoir hurlé de douleur suite à un appui sur une cheville droite déjà endolorie. « Une partie de mon staff me conseillait d’abandonner, mais je ne pouvais pas faire ça ici, en finale », commentait les yeux écarquillés, le gamin de Santa Fé. « Et voilà que je bats un des meilleurs joueurs de l’histoire, si pas le meilleur : ce n’est pas possible ! C’est un rêve de gosse qu’on pense ne jamais réaliser… »