Accord sur le financement de la RTBF pour les cinq prochaines années

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est mis d’accord sur les lignes directrices qui vont le guider lors du processus d’élaboration du prochain contrat de gestion de la RTBF 2023-2027. Dans cette « note d’intention », le gouvernement précise ses ambitions concernant l’étendue des missions de service public qui seront confiées à la RTBF, mais évoque aussi les moyens qui seront mis à sa disposition que ce soit au niveau technique, humain ou financier.

Si les discussions entre les trois partis de la majorité ont été assez vite réglées en ce qui concerne les missions, il nous revient qu’elles ont par contre été plus compliquées sur deux points : la trajectoire financière et budgétaire de la RTBF dans les années à venir et les nouvelles réductions de la publicité voulues par Ecolo.