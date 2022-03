Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 s'est replié sur la défensive

AB InBev (54,50) cédait 0,60% tandis que KBC (68,68) et Ageas (46,29) s'appréciaient de 0,41% et 1,47% ; les nouvelles venues, D'Ieteren (133,70) et VGP (227,00), étant respectivement en hausse de 0,91% et en baisse de 1,73%.

Douze de ses éléments étaient en baisse, emmenés par WDP (36,70) et Galapagos (55,84) qui abandonnaient 3,12% et 2,68%, Proximus (17,43) et Aperam (43,68) se distinguant par contre par des hausses de 3,44% et 2,51%.

Solvay (95,06) était positive de 0,59% et UCB (103,85) négative de 1,14%, arGEN-X (272,20) cédant 1,34%.

Ackermans (166,20) et Elia (128,80) valaient 1,25% et 1,23% de moins que vendredi, Umicore (38,20) reculant de 0,78% et Aedifica (109,20) de 1,18%.

Bekaert (36,46) était en hausse de 2,5% alors que des gains de plus de 3% étaient notés en Tessenderlo (34,30), Sipef (67,00) et Vastned Retail (33,00), Telenet (30,92) progressant de 2,1% et Euronav (9,89) de 1,4%.

Unifiedpost (6,75) et Keyware Tech. (1,05) plongeaient par contre de 10,9% et 7,1%, Recticel (19,86) et Balta (3,36) reculant de 2,6% et 2%, Immobel (73,40) de 2,2%.

DMS (0,17) et Sequana Medical (6,44) étaient enfin négatives de 4,9% et 3% contrairement à Acacia Pharma (1,29) et Nyxoah (18,36) qui gagnaient 3,7% et 1,9%.