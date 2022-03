Huile et farine dans les supermarchés: les restrictions (ou non) enseigne par enseigne

La guerre en Ukraine et la menace de renchérissement et/ou de pénuries de certaines matières premières alimentaires ont poussé bon nombre de consommateurs à foncer dans des supermarchés pour se constituer des réserves d’huile et de farine. Pourtant, à ce stade, assurent les grands acteurs de la distribution, il n’y a aucune raison de céder à la panique et de jouer au hamster. Il y a des stocks en suffisance et des alternatives sont déjà ou seront bientôt mises en place. Ce sont les achats massifs en vue de stocks à la maison qui constituent le risque principal de rupture de certains articles par pression excessive sur la chaîne logistique des supermarchés. Une série d’entre eux ont dès lors décidé d’imposer à leur clientèle des restrictions d’achats à titre préventif. Ce lundi, Carrefour et Aldi se sont joints au mouvement.