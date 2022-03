Maurizio Pollini, légende vivante du piano

On découvre sans cesse de nouvelles choses lorsqu’on retrouve des pièces classiques ! » À tout juste 80 ans, le pianiste italien Maurizio Pollini n’a rien perdu de sa passion. Une chose est sûre, et énoncée clairement : il n’est pas près de s’arrêter de parcourir les salles du monde et il jouera jusqu’à son dernier souffle.