Charles De Ketelaere: «C’est le moment de se montrer avec les Diables»

Charles De Ketelaere, vous avez retrouvé le chemin des filets un mois après votre dernier but et surtout après une période où vous avez été blessé…

C’est un rassemblement assez spécial en l’absence des cadres de la sélection. Sentez-vous déjà une différence ?

Non. On la sentira sur les terrains durant les entraînements. Il y aura tout de même moins de qualité en leur absence. D’un autre côté, cela donne la possibilité à d’autres joueurs de se montrer et de saisir leur chance. C’est mon cas aussi. J’espère pouvoir briguer une place de titulaire dans l’un des deux matches. Mes chances sont plus grandes que lors des rassemblements précédents.

Ce camp du mois de mars est très important en vue de la Coupe du monde au Qatar dans quelques mois…

C’est le moment de se montrer, c’est clair. Après, la Coupe du monde est encore assez lointaine même si on a tous envie d’y être.

Est-ce que vous pensez pouvoir évoluer comme attaquant de pointe comme vous le faites de plus en plus à Bruges ?

Depuis quelques mois, mon jeu a évolué à Bruges. J’évolue davantage dans un rôle d’attaquant. Ce n’était absolument pas le cas par le passé. Le sélectionneur sait très bien ce que je suis capable de faire et comment j’évolue à Bruges. Chez les Diables, j’ai toujours joué comme milieu offensif. Cependant, je pourrais aussi jouer comme attaquant. Je n’ai pas vraiment de préférence entre les deux postes. Le coach fera ses choix.