Goose: des mélodies fraîches

Cela fait plus de vingt ans maintenant que nos amis courtraisiens secouent le cocotier de l’électro-rock. Cette nouvelle livraison « sans fin » est d’ailleurs plus pop que jamais avec de ces mélodies fraîches où l’électro croise le fer avec les guitares pour fignoler des chansons très années 90 que, pour une fois, on chanterait bien sous la douche.

Le chanteur Mickael Karkousse parle véritablement d’une étincelle pour définir cet album terminé avec Victor Le Masne aux légendaires Motorbass studios de Paris, mais créé dans leur propre Safari Studio. Tout ici est fait pour préserver une forme de puissance dont le groupe n’a jamais manqué, mais c’est comme si les choses ici étaient plus claires, plus évidentes. La recherche de l’équilibre entre « power » et douceurs mélodiques, entre nappes synthétiques et guitares saignantes, entre beat impérial et basse ronflante, semble avoir été ici de l’ordre de l’obsession. Les tenants d’un certain cap alternatif ne s’y retrouveront peut-être pas, mais c’est le prix à payer pour un groupe qui estime qu’il a encore des choses à dire vingt ans après. Et à écouter ce disque, on se dit qu’ils n’ont pas tort !