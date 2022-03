«Uwrubba», un miroir qui invite à réfléchir

La nouvelle création des frères Thabet rassemble musiciens et danseurs autour du mythe de Narcisse, de la poésie de René Char et de nombreux questionnements.

Nous ne voulons pas imposer notre vision au public », affirment en chœur Ali et Hèdi Thabet. « Nos spectacles sont ouverts pour que chacun puisse l’interpréter à sa façon, se poser des questions… » C’est sans doute plus vrai que jamais avec Uwrubba, la dernière création des deux frères, qui brasse une multitude de thèmes en partant du mythe de Narcisse. On y évoque bien sûr la question de l’image mais aussi celle de l’exil, du devenir de l’Europe, du rapport des artistes au public, de la manière dont nous nous montrons aux autres et de la manière dont ceux-ci nous regardent, du rejet de celles et ceux qui sont différents, du besoin d’être ensemble, de se parler, de se toucher…