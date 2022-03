Scorpions: du traditionnel et pourtant pas trop daté

Qui pouvait prédire qu’au classement Ultratop belge, les Scorpions allaient un jour détrôner Orelsan, Ninho ou Angèle pour leur ravir la première place des meilleures ventes d’albums ? Faut croire que le groupe de hard allemand était très attendu, sept ans après Return To Forever. Faut dire aussi que Måneskin nous avait prévenus : 2022 sonnera le grand retour du rock. Ce dix-neuvième album – qui est aussi le premier avec leur nouveau batteur Mikkey Dee – s’ouvre par un « Gas In The Tank » tranchant, fidèle au style carré du groupe formé en 1965, et qui publiait en 1972 son premier album. Klaus Meine, l’auteur du groupe, s’est d’abord demandé s’ils avaient encore de l’essence dans le réservoir. À entendre « Roots In My Boots », « Knock ‘em dead » ou encore « Rock Believer » qui sonne comme une profession de foi, la réponse est oui. On retrouve ici tout ce que les fans des Scorpions ont toujours aimé. Non pas de la dentelle ni de la fioriture, mais du bien gras et immédiat, du traditionnel et en même temps, étonnamment, pas trop daté. C’est AC/DC qui va se sentir moins seul, du coup…

Universal.