Yaniv Taubenhouse: une élégance rare

Le pianiste israélien basé à New York se met à nu dans ce très bel album solo enregistré en février 2020, en pleine pandémie, et qu’il a baptisé Hope, un an plus tard, selon la sensation qu’il avait que même si la pandémie semblait refluer, il y avait encore un long chemin à parcourir avant de revenir à la vie normale et qu’il ne pourrait se faire qu’avec une bonne dose d’optimisme et l’espoir d’un avenir meilleur et plus sage. Douze pistes, huit compositions personnelles, quatre reprises, de Cole Porter, Kenny Wheeler, Thelonious Monk et Henry Mancini. Et une musique qui transmet la beauté, la résilience, la créativité. Enregistrée en Arkansas sur un « magnifique » (c’est Yaniv qui le dit) Yamaha C7. Yaniv Taubenhouse y est d’une élégance rare, faite de légèreté, de profondeur et d’intimité.

