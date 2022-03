De bruyn & Houtekiet: nostalgie et chaos, soleil et ombre

Pendant le confinement, l’harmoniciste Steven De bruyn a soufflé chaque jour dans son instrument, dans son grenier refuge, au milieu du Limbourg. Et puis, un jour, ce « concert for one » est devenu un « concert for two », avec son complice de longtemps, le contrebassiste Jasper Hautekiet. Ils sont allés au Studio Jet de Bruxelles en février 2021 et ont enregistré dix morceaux de Steven. Qui nous emmènent dans un voyage, comme dans un film. D’ailleurs, le morceau Almost Summer sonne comme un film français des années 70. Steven aux harmonicas et à l’électronique, Jasper à la contrebasse, aux percussions aux synthés et au Fender Rhodes. Avec des loops, des retours, des jeux électros. C’est une musique très prenante, qui sonne parfois comme du blues teintée de nostalgie mais aussi de chaos, de soleil et d’ombre. Et Aanhou geraas maak ? C’est un vers du poète néerlandais Alfred Schaffer, qui signifie : continuez à faire du bruit, ne vous cachez pas, malgré les temps qui courent…

El Fish Records