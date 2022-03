Grève des agents de sécurité aéroportuaire et perturbations attendues en Allemagne

"La grève devrait entraîner des perturbations majeures et des annulations de vols", a twitté lundi l'aéroport de Francfort, le premier du pays, car les points de contrôle de sécurité resteront fermés toute la journée.

Selon l'association allemande des aéroports ADV, les grèves vont toucher "des dizaines de milliers de passagers" dans les huit aéroports concernés, Francfort, Berlin, Brême, Hambourg, Hanovre, Stuttgart, Düsseldorf et Cologne/Bonn.

"Les passagers ne pourront pas passer les contrôles de sécurité pour prendre leurs vols", ajoute la plateforme qui déconseille aux voyageurs de venir à l'aéroport.

Les passagers en transit devraient être moins touchés, malgré des retards à prévoir.

Pour la seule journée de mardi, 750 décollages et atterrissages sont prévus à Francfort, et 80.000 passagers au total devaient voyager de ou via cet aéroport.

Le syndicat Verdi demande pour les quelque 25.000 agents de sécurité des aéroports allemands la protection d'une convention collective. Le syndicat demande notamment une augmentation de salaire d'au moins un euro par heure sur une durée de douze mois.

Il veut en outre obtenir que les salaires, différents selon les régions, soient alignés "sur le niveau de rémunération le plus élevé".

Plusieurs séances de négociation ont déjà donné lieu à des propositions jugées insuffisantes par les représentants syndicaux.