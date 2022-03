Ferrari: le purgatoire puis le retour en grâce

Les cloches ont à nouveau tinté, dimanche soir à Maranello. Et la fête a dû gagner toute l’Italie dans les minutes qui ont suivi le Grand Prix de Bahreïn. Le doublé Leclerc-Sainz signé par Ferrari à l’occasion de l’épreuve d’ouverture de la nouvelle saison a bien sûr été accueilli avec ferveur dans la Botte, et même bien au-delà. Et s’il convient de ne pas s’emballer face à Red Bull qui n’a pas eu de chance, et face à Mercedes qui ne devrait pas tarder à revenir dans le coup, la sensation de ce premier Grand Prix, c’est Ferrari qui l’a offerte à ses supporters en signant cet impressionnant doublé qui a eu pour effet de balayer d’un coup les lamentations des tifosis entendues depuis deux ans au moins. Chronique d’une renaissance…

