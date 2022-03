Un beau coup à jouer en défense centrale chez les Diables rouges

Cent quatre-vingts minutes pour changer un destin national… ou pour se tirer une balle dans le pied. Ces deux matches amicaux contre l’Irlande et le Burkina Faso auront un intérêt certain pour tracer les contours, du moins en partie, du visage de la future défense centrale des Diables rouges. Un enjeu loin d’être anodin, dans la mesure où la vieille garde se fait de plus en plus vieillissante (33 ans pour Toby Alderweireld et 34 pour Jan Vertonghen) et que l’un des tauliers (Thomas Vermaelen en l’occurrence) vient de tirer sa révérence. Dans son esprit, Roberto Martinez a déjà ébauché une short-list de jeunes défenseurs centraux susceptibles de prendre du galon, d’assurer la relève à moyen et long termes.