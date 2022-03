Masques, pass sanitaire, autotest... ces objets du covid qui vont rester dans notre quotidien

1

Le « Check »

Quand il a fallu remplacer le bisou puis le serrage de main afin – on l’espérait – de se protéger du coronavirus, chacun y est allé de sa petite idée. On a vu pas mal de tentative de danse bizarre façon « pied contre pied » mais assez rapidement le « check » ou « fist bump » pour les anglophones s’est imposé. On ne serre plus de main mais ses propres doigts et on vise le poing du collègue ou de l’interlocuteur dans un geste calibré.