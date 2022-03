Route espagnole pour Goffin, Wawrinka de retour, Becker jugé…: les dernières infos de la planète tennis

Après son expérience en Challenger (quart de finale à Phoenix), David Goffin (70e) retourne sur le circuit ATP, cette semaine, avec le Masters 1000 de Miami. Le tirage au sort a réservé une route espagnole au nº1 belge avec Carlos Carballes-Baena (79e) au premier tour, le vainqueur défiant ensuite le joueur de Gijon, Pablo Carreno-Busta (19e). Chez les filles, le tirage est le suivant : Van Uytvanck (56e) – Kostyuk (55e), Minnen (81e) – Saville (249e) et Zanevska (68e) – Kanepi (61e). Quant à Elise Mertens (24e), elle est bye au 1er tour et jouera au 2e contre la gagnante du duel entre la Monténégrine Danka Kovinic (66e) et la Tchèque Linda Fruhvirtova (279e).

Kirsten Flipkens sauve une balle de match

Kirsten Flipkens (WTA 315) s’est imposée contre la Française Diane Parry (WTA 98) au premier tour des qualifications du tournoi de tennis WTA 1.000 de Miami, épreuve sur surface dure dotée de 8.369.455 dollars, lundi en Floride. La Belge, qui a utilisé un classement protégé pour disputer le prestigieux rendez-vous américain, a sauvé une balle de match à 4-5 dans le troisième set avant de remporter trois jeux de rang et la victoire.