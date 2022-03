«Brux-ils Brux-elles»: une solidarité citoyenne bien nécessaire face aux réfugiés ukrainiens

Jusqu’ici, l’hébergement des réfugiés ukrainiens repose très largement sur la bonne volonté des Bruxellois. Et sur le soutien des communes, mobilisées mais inquiètes.

Un peu de chaos, c’est normal, sinon ce ne serait pas une crise. Je trouve qu’il doit y avoir un peu plus d’acceptation par rapport à ça. » Ainsi parlait Bart Raeymaekers, patron du centre de crise national, voici quelques jours, au Soir. Et, à travers le journal, aux bourgmestres, présidents de CPAS, fonctionnaires communaux, mobilisés chaque jour davantage pour gérer l’arrivée des réfugiés ukrainiens. « Tout le personnel a déjà un genou à terre, après la pandémie, mais, malgré ça, il répond encore présent », salue Vincent De Wolf. Le bourgmestre MR d’Etterbeek prolonge : « Nous voulons aider, bien plus qu’avec des papiers, mais force est de constater que c’est encore sur les communes que ça tombe. »