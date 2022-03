Air Belgium relance le secteur passagers: «Les gens ont besoin de beaucoup voyager»

La compagnie aérienne belge sort de la pandémie totalement différente. La compagnie n’effectue plus seulement des vols passagers au départ de Charleroi mais aussi de Bruxelles, elle a étendu ses destinations dans les Caraïbes, a développé une activité de vols cargo, a accueilli un nouvel actionnaire minoritaire chinois, renouvelle entièrement sa flotte… Et bientôt elle volera vers l’Afrique du Sud. Un premier vol direct depuis… la faillite de la Sabena. Niky Terzakis, son CEO, détaille la nouvelle vie de sa compagnie et de ses bientôt 500 salariés.

Air Belgium a renouvelé ses actionnaires asiatiques avec un gros joueur chinois dans le transport des marchandises…