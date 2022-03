Sept espoirs se sont entraînés avec les Diables rouges ce lundi

Un groupe plus jeune que jamais.

Roberto Martinez a accueilli ses troupes lundi, premier jour du rassemblement en vue des matchs en Irlande (26 mars) et contre le Burkina Faso (29 mars). Le technicien espagnol a laissé sept joueurs issus de la sélection espoirs de Jacky Mathijssen prendre part à la première séance d’entraînement.

En effet, le gardien Senne Lammens (Club de Bruges), les défenseurs Koni De Winter (Juventus) et Hugo Siquet (Fribourg), les milieux Amadou Onana (Lille) et Aster Vranckx (Wolfsburg) ainsi que les attaquants Loïs Openda (Vitesse) et Yorbe Vertessen (PSV) étaient présents lundi sur les pelouses du centre national de Tubize.