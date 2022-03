Les racines élémentaires, 10 ans – Myriam Leroy: «Je ne serais pas devenue qui je suis si je n’étais pas née fâchée»

« Vous ne seriez pas devenu qui vous êtes, si…?». Cette question, «Le Soir» l’a posée depuis dix ans à plus de 150 personnalités. Et l’a reposée à Myriam Leroy.

Après dix ans, nous avons eu l’occasion de demander à nos « Racines » de se relire et de nous dire ce qu’ils ou elles modifieraient, et aussi ce qui s’était passé dans leurs vies depuis dix ans. Vingt-six personnalités se sont ainsi retrouvées à la rédaction du Soir pour une photo anniversaire : un moment joyeux et émouvant que nous avons fixé pour vous par l’image, l’écriture et le son.

Parmi les invités, Myriam Leroy. En 2013, la journaliste nous confiait qu’elle était née révoltée.