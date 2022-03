Procès des attentats du 22 mars 2016: la cour d’assises de Bruxelles jugera dix accusés

La cour d’assises de Bruxelles s’apprête à juger dix accusés dans le dossier des attentats à Bruxelles, alors que mardi sera commémoré le sixième anniversaire des attaques terroristes à l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles. Dix hommes devront répondre de ces attentats survenus le 22 mars 2016. Il s’agit de Salah Abdeslam, d’Oussama Atar (qui serait décédé en Syrie), de Mohamed Abrini, de Sofien Ayari, d’Osama Krayem, d’Ali El Haddad Asufi, de Bilal El Makhoukhi, d’Hervé Bayingana Muhirwa et des frères Smail et Ibrahim Farisi.

Rappel des faits

Le 22 mars 2016 à 07h58, deux hommes, Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui, se sont fait exploser dans le hall des départs de l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem, causant la mort, outre la leur, de 16 personnes, et faisant au moins 92 blessés. Après cette double explosion, le plan catastrophe a été déclenché. Le trafic aérien a été suspendu et le niveau d’alerte terroriste est remonté au niveau 4 pour toute la Belgique. Mais une heure plus tard, à 09h11, une autre explosion a retenti dans le métro bruxellois, à l’intérieur d’une rame qui quittait la station Maelbeek, dans le quartier européen de la capitale. Un troisième kamikaze, Khalid El Bakraoui, a déclenché ses charges explosives, causant la mort de 16 personnes et faisant une cinquantaine de blessés.