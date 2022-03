Drame à Strépy-Bracquegnies: le conducteur est inculpé d’homicide involontaire Le conducteur et le passager du véhicule qui a foncé dans la foule d’un groupe de Gilles ont été auditionnés cette nuit par la juge d’instruction de Tournai.

Par Rédaction Publié le 22/03/2022 à 07:38 Temps de lecture: 2 min

Les deux auteurs des faits qui se sont déroulés à Strépy-Bracquegnies ce dimanche matin tôt ont été auditionnés toute la nuit par le juge d’instruction de Tournai. Elle a décidé d’inculper les deux hommes : le conducteur est inculpé pour homicide involontaire et le passager du véhicule de non-assistance à personne en danger, d’après le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open-VLD). Le conducteur est sous mandat d’arrêt, tandis que le passager est remis en liberté sous conditions. Le chauffeur placé sous mandat d’arrêt est en état de choc, selon son avocat. « Il parlait avec le passager au moment où il a tourné la tête et qu’il s’est rendu compte qu’il déboulait en plein ramassage de Gilles. Il a dit qu’il était ‘face à un mur’ et qu’il n’a pas compris ce qu’il avait en face de lui. A ce moment-là, les vitres explosent, et des personnes rentrent dans l’habitacle. Il n’y voyait rien, et entendait des hurlements et des coups sur son véhicule. Il n’imaginait pas qu’il s’était retrouvé dans un carnaval », a expliqué l’avocat du conducteur.

Des peines augmentées sur la route « Le risque zéro n’existe pas », selon le ministre de la Justice, invité ce mardi matin sur La Première. « Mais le risque d’être attrapé augmente. Et cela vaut pour l’excès de vitesse, le contrôle du GSM et la conduite sous influence d’alcool et de drogue. En 2022, la justice a décidé de tripler le nombre de tests salivaires, passant à 100.000 tests. Les peines ont été fortement augmentées. Et c’est en sanctionnant que les gens vont adapter et changer leurs comportements. »