Intempéries - Tempêtes Eunice et Franklyn: plus d'un demi-milliard d'euros de dégâts (assureurs)

Les entreprises d'assurances ont reçu environ 223.000 déclarations, un nombre record pour des dégâts provoqués par des tempêtes en Belgique, indique mardi Assuralia.

Plus de 213.000 dossiers concernaient l'assurance incendie (dommages à des habitations) et 9.440 dossiers ont été ouverts dans le cadre de l'assurance omnium (dommages à des véhicules). Pour les dossiers liés à l'assurance incendie, le montant des dégâts atteint 532,4 millions d'euros et pour les assurances omnium, le montant est de 18,8 millions d'euros.