Rennes affiche son mécontentement après la sélection de Jérémy Doku, blessé, chez les Diables: «On espère qu’il reviendra vite»

Malgré sa blessure au mollet, Jérémy Doku a tout de même été sélectionné par Roberto Martinez pour le rassemblement des Diables rouges avant les matches amicaux face à l’Irlande et au Burkina Faso. Même s’il ne devrait pas être capable de s’entraîner, l’ancien anderlechtois sera pris en charge par le staff médical des Diables.

Et cette situation ne plaît visiblement pas au Stade Rennais, déjà privé de Doku à 25 reprises cette saison en raison de diverses blessures. « Un joueur blessé, on préfère qu’il reste parmi nous, qu’il fasse ses soins ici », a déclaré le coach de Rennes, Bruno Genesio, dans les colonnes du journal l’Équipe. « La Belgique a demandé à le voir, à vérifier l’état de sa blessure. Il ira et on espère qu’il reviendra vite. »