L’opposant russe Alexeï Navalny reconnu coupable d’escroquerie et d’outrage à magistrat

L’opposant le plus célèbre de Russie, âgé de 45 ans, est jugé depuis mi-février dans l’enceinte même de sa colonie pénitentiaire à 100 km à l’est de Moscou, des poursuites qu’il qualifie de politique.

La lecture du jugement jusqu’à l’annonce de la sentence pourrait prendre plusieurs heures. Le parquet avait requis 13 ans de prison pour « escroquerie » et « offense » à un magistrat.

Il purge déjà depuis un peu plus d’un an une peine de deux ans et demi de détention pour fraude, dossier également monté de toutes pièces selon lui.

Militant réputé pour ses enquêtes cinglantes sur la corruption et le train de vie des élites russes, Alexeï Navalny a survécu en 2020 à un grave empoisonnement dont il tient le président Vladimir Poutine pour responsable. Il a été arrêté début 2021, à son retour à Moscou, après une longue convalescence en Allemagne.

Les enquêteurs l’accusent d’avoir détourné des millions de roubles de dons versés à ses organisations de lutte contre la corruption et d’« outrage au tribunal » au cours d’une de ses précédentes audiences.

La Russie est engagée dans un tour de vis répressif à l’égard de toutes les voix critiquant le Kremlin : ONG, médias, opposants politiques.