Leonardo cède son activité satellite GES pour 450 millions de dollars

"La cession de l'activité GES est une nouvelle étape dans l'exécution de notre plan industriel" et "confirme notre engagement à atteindre nos objectifs", a commenté Alessandro Profumo, patron de Leonardo, cité dans le communiqué.

La finalisation de l'opération est prévue pour le second semestre 2022 et est soumise aux approbations réglementaires habituelles.

GES est le plus grand fournisseur de communications commerciales par satellite du gouvernement américain et offre à ses clients des solutions de communication et de sécurité par satellite, explique Leonardo.