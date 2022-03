Zlatan pilote une Ferrari avec Leclerc et Sainz: «Quand vous achetez Ibrahimovic, vous achetez une Ferrari» (vidéo)

Zlatan Ibrahimovic a visité la célèbre usine Ferrari à Maranello, l’occasion pour lui de se lâcher sur la piste en compagnie des pilotes de formule 1, Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Fort de leur très bon début de saison après le doublé à Bahreïn, Ferrari a publié sur les réseaux sociaux une vidéo avec un invité de marque, un certain joueur suédois. Attaquant au Milan AC, Ibrahimovic a eu droit à une visite guidée de la célèbre usine du cheval cabré par les deux pilotes de formule 1. Amateur de la marque, « Ibra » s’est récemment offert la Ferrari SF90 Spider dorée d’une valeur de 470 000€ pour son 40e anniversaire. L’année dernière, il avait acheté une Ferrari Monza SP2 (1,3 million d’euros), il n’y a que 499 exemplaires dans le monde.

Après la visite, Zlatan a eu la chance de s’exercer sur le circuit de Fiorano. Epaulé par Leclerc et Sainz, le Suédois ne perd pas sa personnalité même à haute vitesse, on peut ainsi l’entendre dire : « On m’appelle parfois la Ferrari du football ». Mattia Binotto a lui aussi eu la chance de découvrir ce personnage en couleur, dès son arrivée à l’usine, Ibrahimovic a offert au patron de la Scuderia un maillot du Milan AC avant de déclarer « Je sais que vous êtes un fan de l’Inter. Mais personne n’est parfait », dit-il en souriant.