Bolingo, Bergs, Mansour: ces sportifs belges au coeur de projets solidaires

Le sport de haut niveau est pour eux un facteur d’épanouissement, un moyen plus qu’une fin en soi. Ces athlètes, dans leur recherche d’équilibre, donnent du sens à ce qu’ils font, la performance étant avant tout une manière de savoir qui ils sont vraiment. Des femmes et des hommes engagés, en phase avec leur temps, acteurs de leur développement personnel, qui trouvent dans l’échange et les rapports humains la force dont ils ont besoin au quotidien.