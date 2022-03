Le minimalisme en Belgique: less is more!

Dans les années 60-70, le monde de l’art accoucha de tendances multiples et contradictoires. Un beau désordre qui reflétait l’ascendance nouvelle des États-Unis et l’éventail de questions qui, de part et d’autre de l’Atlantique, travaillait au corps la chose artistique. Sur la sellette, la légitimité de l’art, sa spécificité, sa relation avec le passé, la société, les musées, les collectionneurs, le marché… Le minimalisme made in USA fut une réponse parmi d’autres. Il préconisait le mutisme quasi total de l’objet artistique, l’absence d’aura au bénéfice de la mise en évidence de son rapport avec l’espace et la diversité des points de vue. L’un des chefs de file, Donald Judd, produisit une série de volumes et de structures élémentaires parfois imposants et aussi excitants que des éléments de rangement !