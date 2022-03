Le groupe liégeois NRB candidat surprise pour les fréquences 5G

L’IBPT – le régulateur des télécoms – a indiqué ce mardi que cinq opérateurs mobiles avaient introduit une candidature et avaient été retenus pour participer à la vente aux enchères en juin prochain des nouvelles fréquences 5G et des fréquences existantes 2G et 3G. L’IBPT n’a pas communiqué le nom des cinq candidats mais l’identité de quatre d’entre eux ne fait guère de doutes. On retrouve les trois opérateurs mobiles actuels – Proximus, Orange et Base/Telenet – ainsi que Gegeka/Citymesh, un opérateur « b to b » (segment des entreprises) qui développe des réseaux privés pour le compte d’entreprises et n’a jamais caché ses ambitions en matière de 5G. Reste le cinquième nom.

Selon nos informations, il s’agit de l’intégrateur liégeois NRB. Une information que nous a confirmée le CEO de l’entreprise, Pascal Laffineur. NRB est l’un des principaux intégrateurs IT du pays. L’entreprise a réalisé plus de 500 millions de chiffre d’affaires en 2021 et emploie 3.200 personnes. Elle est en forte croissance, puisque son chiffre d’affaires était encore de 300 millions il y a cinq ans. Ses actionnaires sont belges : Ethias (68 %), Nethys (12 %), SRIW…