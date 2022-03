Classique: la sélection de la semaine

Flagey, lundi 28 mars à 20 h 15, www.flagey.be

Franz Peter Zimmermann

On parlait peu ces derniers temps de Franz Peter Zimmermann. Et soudain voici que le violoniste allemand nous est revenu avec une étincelante intégrale des sonates de Beethoven et un coffret de concertos avec les Berliner Philharmoniker. L’OPRL l’invite pour le complexe concerto de Schumann dont ce musicien profond et raffiné saura nuancer les éclairages divers. (S.M.)

Liège, Salle Philharmonique, 25 mars, www.oprl.be

Jonas Vitaud & Victor Julien-Laferrière

Vainqueur du premier Concours Reine Elisabeth de violoncelle en 2017, le Français Victor Julien-Laferrière est un musicien à la personnalité flamboyante et touchante, apportant à ses interprétations un tas de couleurs et de nuances. Avec le pianiste Jonas Vitaud, dont il est complice depuis de longues années, il interprétera ce mercredi 23 mars au PBA de Charleroi les Variations de Beethoven, les Cinq pièces dans le ton populaire de Schumann ainsi que les Sonates pour piano et violoncelle de Fauré et Enescu. (G.My)