Eden Hazard mieux payé que De Bruyne, Mbappé ou Lewandowski: l’Équipe dévoile les plus gros salaires du football européen

Le quotidien l’Équipe a dévoilé ce mardi le salaire mensuel des joueurs les mieux payés dans les cinq grands championnats européens. Et si Neymar est le joueur le mieux payé en Europe avec plus de 4 millions d’euros par mois, soit plus que Messi, d’autres chiffres interpellent. Comme par exemple le salaire d’Eden Hazard, qui ne bénéficie pourtant que de très peu de temps de jeu au Real Madrid.

Le capitaine des Diables rouges perçoit un salaire mensuel de 2.27 millions d’euros, ce qui fait de lui un joueur mieux payé que Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski ou encore Kylian Mbappé. Avec 2.06 millions d’euros mensuels, De Bruyne est toutefois le deuxième joueur le mieux payé en Angleterre, derrière Cristiano Ronaldo.