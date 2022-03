Sonny Colbrelli revient sur son malaise cardiaque: «Je ne me souviens de rien»

Les nouvelles sont rassurantes pour Sonny Colbrelli, qui a repris connaissance et qui va mieux, comme l’a confirmé son équipe, Bahrein-Victorious, ce mardi, au lendemain de son malaise cardiaque au Tour de Catalogne. Interrogé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le sprinter italien a assuré ne se souvenir de rien ?

« Je suis ici à l'hôpital, en train de me reposer, je ne me souviens de rien... Seulement que j'ai franchi la ligne d'arrivée, je me suis arrêté, j'ai pris de l'eau et je me suis effondré. Puis le vide... Et je me suis réveillé à l'hôpital. Maintenant je suis là, ils me surveillent. C'était une grosse frayeur, mais je réfléchis déjà à quand je pourrai retourner dans le peloton », a-t-il confié.