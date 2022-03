SC Charleroi: Vakoun Bayo toujours ménagé (vidéo)

En l’absence de nombreux internationaux, c’est un groupe restreint (12 joueurs et 2 gardiens) qu’Edward Still avait sous ses ordres, ce mardi à Marcinelle. Outre Van Jules Cleemput, sur la touche depuis une dizaine de jours, Vakoun Bayo, sorti légèrement blessé aux ischios contre le Cercle Bruges, n’était pas là. L’Ivoirien devait en effet passer des tests médicaux dans la journée. L’actuelle trêve internationale lui permet de ne prendre aucun risque. Ken Nkuba était également absent, effectuant une visite chez le podologue. Par contre, Anass Zaroury était, lui, bel et bien présent sur la pelouse synthétique de Marcinelle. Il ne rejoindra en effet les U21 belges que ce mercredi. Valentine Ozornwafor et Stefan Knezevic ont suivi un programme différencié avant de se joindre au groupe pour les différents petits matches. Pour rappel, les entraînements sont accessibles au public d’ici jeudi compris.