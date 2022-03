Un tiers d’émissions de CO2 en moins avec les combustibles pauvres en carbone*

L’ Union européenne vise la neutralité carbone à l’horizon 2050. Autrement dit, d’ici 2050, le chauffage de nos habitations ne peut plus émettre de CO 2 . Pour atteindre les objectifs climatiques, nos émissions de CO 2 doivent baisser de 80 à 95 pour cent. Les combustibles pauvres en carbone peuvent jouer un rôle important dans cette optique.

Qu’est-ce que les combustibles pauvres en carbone ?

Un mélange de combustibles pauvres en carbone se compose d’un certain pourcentage de combustibles renouvelables. Ceux-ci sont produits à partir de déchets et de restes de l’industrie alimentaire, piscicole et des abattoirs, ainsi que d’huiles végétales qui ne sont pas d’assez bonne qualité pour être consommées. La combinaison du mazout avec cette énergie renouvelable est meilleure pour l’environnement, car elle fait baisser considérablement les émissions de CO 2 .

Passer à un chauffage respectueux de l’environnement

Vous vous chauffez actuellement avec une chaudière au mazout, mais souhaitez un chauffage plus durable ? Le remplacement de votre installation est une intervention coûteuse. Vous pouvez éviter ces coûts en vous chauffant avec des combustibles pauvres en carbone, car ceux-ci ne nécessitent aucune adaptation de votre citerne et votre chaudière existantes. Ces combustibles pauvres en carbone contribuent grandement à la transition énergétique.

Se chauffer aussi plus durablement ?

Avec des combustibles pauvres en carbone, vous diminuez les émissions de CO 2 de votre installation de chauffage. Et ce sans investir dans une nouvelle installation et sans perdre en confort. Votre fournisseur de mazout ne propose peut-être pas encore du mazout pauvre en carbone, mais en attendant, vous pouvez déjà entreprendre ces démarches dans la transition vers un chauffage au mazout plus durable :

✓ Isolez votre habitation pour réduire la demande de chaleur et donc aussi votre consommation de combustible.

✓ Combinez le mazout avec les énergies renouvelables (via un chauffe-eau solaire ou une pompe à chaleur). Vous utiliserez ainsi d’abord la chaleur de la nature et votre chaudière ne s’enclenchera que lorsque c’est vraiment nécessaire. En savoir plus sur les combustibles pauvres en carbone ? Cliquez ici.

Du mazout aux combustibles pauvres en carbone

Philippe Van de Wiele se chauffe au mazout depuis 1993. En 2019, il a remplacé son ancienne chaudière par une chaudière au mazout à haut rendement. Il se chauffe avec des combustibles pauvres en carbone depuis l’hiver 2021 et en est très satisfait. « Le chauffage marche normalement, je ne vois pas de différence entre l’ancien mazout et le nouveau combustible pauvre en carbone.»

Impact positif sur le climat

Brigitte Scheffers voulait elle aussi contribuer à un meilleur environnement. « Nous sommes très sensibles à tout ce qui touche à l’écologie. C’est pourquoi nous avons voulu tester le nouveau combustible pauvre en carbone. Nous constatons qu’il n’y a aucune différence pour le confort, mais nous savons qu’au niveau CO 2 , il y a beaucoup moins d’émissions. Ce qui est super important pour nous. »

* Le combustible pauvre en carbone utilisé dans ce projet de démonstration est composé à 67% de mazout conventionnel, 26% de HVO et 7% d‘EMAG.