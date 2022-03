Emma Peters, «Dimanche»

Encore une jeune artiste, encore un talent fou, à la fois tendre et original. Emma Peters n’a pas sa langue en poche – influencée par la scène urbaine actuelle – mais entourée de jazzmen et elle-même férue de bossa-nova et guitariste classique formée, elle a cette douceur naturelle dans la voix, cette finesse musicale, cette délicatesse… Ses musiques sont actuelles, tout comme ses textes qui ne parlent pas que d’amour mais aussi d’angoisses générationnelles ou de maladie. « Je ne suis pas une fille posée », chante-t-elle dans « Je mens ». Mais c’est comme ça qu’on l’aime !

Tôt Ou Tard-PIAS.