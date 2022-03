Aux amours et angoisses d’Emma Peters

Oui, c’est bien elle, sur la pochette, avec ses frère et sœurs, dans la cour de la maison familiale à Senlis, au nord de Paris. Une photo vérité assez inhabituelle pour une jeune artiste : « Je voulais une photo de famille car elle est très importante pour moi. On a fait des photos posées dans la cour avec mes parents et mon grand-père et celle-là est la seule qui n’a pas été mise en scène. C’était une photo prise au naturel entre deux séances posées. Je l’ai trouvée sympa. Je suis l’aînée des quatre. Rose est sur le cheval et Marie-Lou est celle qui fait des chœurs sur « Le temps passe ». »