Pour ces espoirs, les Diables rouges ne sont plus très loin

Koni De Winter

Agé de 19 ans, Koni De Winter évolue à la Juventus au poste de défenseur central. Originaire d’Anvers, il est formé à Zulte Waregem avant de rejoindre la Vieille Dame en 2018. Il est convoqué pour la première fois en équipe première par Andrea Pirlo en octobre 2020 pour un match de Ligue des Champions face à Barcelone. Il ne jouera néanmoins aucune minute ce soir-là. Cette saison, il refait une apparition avec les professionnels. Appelé par Massimilano Allegri, il dispute ses premières minutes de jeu face à Chelsea en remplaçant Juan Cuadrado. Il connaît sa première titularisation le 8 décembre dernier face à Malmö, ce qui fait de lui le plus jeune joueur de la Juventus à débuter un match en LDC à 19 ans et 179 jours. Au niveau de la sélection, Jacky Mathijssen le sélectionne pour la première fois en octobre 2021, depuis il a pris part à 4 rencontres avec les espoirs.

Hugo Siquet

Formé au Standard de Liège, Hugo Siquet a fait toutes ses armes du côté liégeois. Évoluant au poste d’arrière droit, il signe son premier contrat professionnel en juillet 2020. 4 mois plus tard, il fait ses débuts avec les professionnels lors du match face au Lech Poznan, en Europa League. Petit à petit, il s’impose dans l’effectif des Rouches pour devenir un élément central lors de la deuxième partie de saison. En décembre dernier, son transfert vers le club allemand de Fribourg est officialisé pour une somme de 5,5 millions d’euros. En sélection, Siquet est international depuis les moins de 16 ans, devenant par la suite un cadre l’équipe des moins de 17 ans. Il participera ainsi à l’Euro 2019, où la sélection atteint les quarts de finale. Il est sélectionné en espoirs pour la première fois à l’été 2021, il a porté la vareuse nationale à 5 reprises.

Amadou Onana

Certainement le plus connu de cette liste. Amadou Onana a débuté sa formation en Belgique du côté d’Anderlecht, le Royal White Star, et Zulte Waregem. En 2017, il rejoint l’Allemagne et le club d’Hoffenheim, avec de fiables perspectives de rejoindre l’équipe première, Onana signe à Hambourg à l’été 2020. Un choix judicieux, il devient rapidement titulaire au poste de milieu défensif et participera à 26 rencontres pour 3 buts. Après une saison réussie, il rejoint le champion de France Lille l’été dernier. Il prend directement ses marques et s’impose chez les Dogues, il a déjà joué 34 matches cette année. En sélection, Amadou participe à l’Euro des moins de 17 ans en 2018, la Belgique atteint les demi-finales de la compétition, il évoluera avec certains joueurs, Nicolas Raskin, Jérémy Doku ou encore Yari Verschaeren. Il est convoqué pour la première fois chez les espoirs à l’été 2021, s’en est suivi 6 titularisations.

Aster Vranckx

Le milieu central fait ses classes du côté de Malines. Il signe son premier contrat pro en décembre 2018 au sein du même club. Il joue son premier match à 16 ans lors de la Supercoupe de Belgique que son équipe dispute face à Genk. Après 47 apparitions, il rejoint Wolfsburg à l’hiver 2020. S’il a été contrarié par certaine blessures, Vranckx fait son trou et joue régulièrement, il a déjà porté le maillot du club allemand à 22 reprises cette saison dont 4 en Ligue des Champions. Il est convoqué pour la première fois avec les espoirs belges en novembre 2020, mais ne participe à aucune rencontre lors de ce rassemblement. En tout il a participé à 2 rencontres avec l’équipe de Jacky Mathijssen.

Loïs Openda

Passé par le RFC Liège et le Standard en jeunes, il rejoint le FC Bruges à l’âge de 15 ans. Lois Openda fait ses débuts lors d’une rencontre de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Attaquant, il marque son premier but en février 2019. Auteur de 5 réalisations en deux saisons, il est prêté à l’été 2020 au club hollandais Vitesse Arnhem. Un prêt concluant, en 70 rencontres il a fait trembler les filets à 29 reprises. Il participe lui aussi au championnat d’Europe des moins de 17 ans en 2016. Le 30 août 2019, il est sélectionné pour la première fois avec les espoirs belges. Il a déjà joué 14 matches avec eux, et a délivré 12 buts.