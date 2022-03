Emploi à Bruxelles - Le Contrat d'insertion a un impact négatif, mais tout n'est pas à jeter - Bureau du Plan

L'impact limité sur l'insertion professionnelle des bénéficiaires s'explique notamment par le fait que plus de la moitié des CI se fait dans des ASBL qui ont probablement moins de moyens financiers pour engager les bénéficiaires après leur participation.

Toujours selon le Bureau du Plan, la participation au CI dans les communes et CPAS est significativement plus efficace, en partie parce que ces employeurs engagent plus les bénéficiaires à la fin de leur CI.

D'après cet organisme fédéral, une autre raison pouvant expliquer l'impact limité du CI pourrait être le fait que la participation peut augmenter l'accès aux allocations de chômage après celle-ci. Ce phénomène n'est cependant pas directement analysé dans l'étude.