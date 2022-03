Doowy, «Contre-nuit»

Il s’agit des six premiers titres de ce nouveau venu pratiquant une chanson française décomplexée sur des rythmes électro funky. La voix est douce et les textes subtils pour déplacer les lignes, surprendre et séduire. Si « Mon étoile » est le titre le plus touchant, le plus personnel aussi, on sent que le vécu lui inspire des leçons positives où l’humour n’est jamais loin. Comme quoi, on peut toujours parler de sujets graves sur un mode léger, doux et solaire. Quand le contre-jour devient un contre-nuit plus profond qu’il n’y paraît de prime abord ! Tout cela au profit d’une nouvelle virilité moderne…

Pastel Sunset.