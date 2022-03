Doowy, l’homme nouveau

Doowy, on l’a d’abord connu sous son nom de Thibaud Demey. Que ce soit en tant que producteur et musicien de Mustii ou guitariste en tournée de Lost Frequencies. Et puis voilà maintenant qu’il s’appelle Doowy : « Ça vient d’une série télé américaine, Malcolm, que je regardais beaucoup. Doowy était le petit dernier martyrisé par ses grands frères. J’ai deux grands frères qui du coup m’appelaient Doowy. », nous a raconté Thibaud.