D1A: l’appel d’Eupen pour le but refusé contre La Gantoise jugé recevable mais non fondé

Le Conseil disciplinaire de l’Union belge de football a jugé recevable mais non fondé l’appel de la KAS Eupen au sujet du but refusé contre La Gantoise, un match de 27e journée de D1A perdu 0-1 le 12 février dernier.

Le Conseil disciplinaire « est d’avis que toute la durée de l’intervention fautive doit être prise en considération et non pas le seul début d’une telle action », a-t-il souligné. « C’est donc à juste titre que l’arbitre a non seulement refusé le but mais a sanctionné la faute par un coup franc en faveur de La Gantoise, conformément à la règle 12 des lois du jeu. »